Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T11:10Z
https://ria.ru/20190614/1555563258.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Во Вьетнаме разбился военный самолет

11:10
262
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военный самолет разбился в центральной части Вьетнама во время тренировочного полета, два пилота погибли, сообщает издание VN Express.
По данным издания, инцидент произошел в провинции Кханьхоа в южной части центрального Вьетнама около озера в отдаленном от населенных территорий месте.
Учебный центр в городе Нячанг сообщил об исчезновении контакта с самолетом Як-52 в 9.35 по местному времени (5.35 мск).
"Половина самолета уничтожена, два пилота погибли", - приводит издание слова главы городского совета общины-коммуны Суои Тан (Suoi Tan).
По словам главы района Кам Лам (Cam Lam District), самолет и близлежащая территория объяты огнем, на месте работают пожарные. Министерство обороны расследует причины крушения.
000202
Обсудить 0
ВьетнамВ мире
Рекомендуем
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили встал на учет в киевском военкомате
РИА
Новости
В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Донбассе
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани: действия США представляют угрозу стабильности Ближнего Востока
Лента
новостей
Зенитные ракетные системы С-400
Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
Депутат призвал провести ревизию дорог перед увеличением скоростного режима
Националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове
Активисты в Харькове сообщили об обысках по делу о сносе бюста Жукова
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Турция пообещала ответные меры в случае введения США санкций из-за С-400
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в районе польского города Моронг
В Польше назвали расходы на увеличение военного присутствия США чрезмерными
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Турция призвала расследовать нападение на танкеры в Оманском заливе
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы
В Екатеринбурге расследуют отравление двух сотрудниц предприятия
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Роухани предложил компаниям из стран ШОС льготы для деятельности в Иране
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке
Путин прокомментировал ситуацию в Сирии
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
11:29США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре
11:26Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
11:25СК проверит данные об угрозах главе красноярской Счетной палаты
11:23На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований
11:22В Воронеже два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушками
11:21В Карелии ищут рыбаков из перевернувшейся на озере лодки
11:18Саакашвили встал на учет в киевском военкомате
11:17Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
11:17В Бурятии загорелся строительный рынок
11:15ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Лента новостейМолния