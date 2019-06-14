Во Вьетнаме разбился военный самолет

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военный самолет разбился в центральной части Вьетнама во время тренировочного полета, два пилота погибли, сообщает издание Военный самолет разбился в центральной части Вьетнама во время тренировочного полета, два пилота погибли, сообщает издание VN Express

По данным издания, инцидент произошел в провинции Кханьхоа в южной части центрального Вьетнама около озера в отдаленном от населенных территорий месте.

Учебный центр в городе Нячанг сообщил об исчезновении контакта с самолетом Як-52 в 9.35 по местному времени (5.35 мск).

"Половина самолета уничтожена, два пилота погибли", - приводит издание слова главы городского совета общины-коммуны Суои Тан (Suoi Tan).

По словам главы района Кам Лам (Cam Lam District), самолет и близлежащая территория объяты огнем, на месте работают пожарные. Министерство обороны расследует причины крушения.