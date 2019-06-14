Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T11:04Z
https://ria.ru/20190614/1555562959.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Суд арестовал участника убийства мужчины в кафе в Оренбургской области

11:04
387
УФА, 14 июн - РИА Новости. Суд оренбургского Соль-Илецка арестовал одного из подозреваемых в соучастии в вооруженном нападении на мужчину в кафе, который умер от огнестрельных ранений, остальные подозреваемые разыскиваются, сообщили в МВД по Оренбургской области.
Ранее следствие сообщало, что в кафе развлекательного комплекса "Зодиак" города Соль-Илецк группа вооруженных людей напала на 30-летнего мужчину. С ранениями он был доставлен в больницу, где скончался. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Для установления их местонахождения был поднят личный состав ОМВД России по городу, на автомобильных дрогах выставляли посты. По данным правоохранителей, лесополосы прочесывались с применением служебно-розыскных собак. В результате были обнаружены два автомобиля, на которых скрылись злоумышленники, и другие вещественные доказательства.
Полиция
Вчера, 13:02
Житель Чувашии убил знакомого, расчленил тело и выбросил в мусор
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее неоднократно судимый житель области 1983 года рождения. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу",- сообщает оренбургская полиция. В настоящее время продолжается поиск других подозреваемых.
210020
Обсудить 0
Оренбургская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Донбассе
РИА
Новости
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы
В Нижегородской области подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Москалькова хочет посетить Вышинского в киевском СИЗО
Лента
новостей
В Калуге задержали подозреваемого в нападении на ведущую местного ТВ
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо
США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре
Националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове
Активисты в Харькове сообщили об обысках по делу о сносе бюста Жукова
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Роухани предложил компаниям из стран ШОС льготы для деятельности в Иране
Ксения Собчак
Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах "жестью"
Президент Ирана Хасан Роухани
США подталкивают страны к нарушению ядерной сделки, заявил Роухани
Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
В Екатеринбурге расследуют отравление двух сотрудниц предприятия
ФСБ ликвидировала в Самаре мастерскую по переделке оружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
11:29США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре
11:26Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
11:25СК проверит данные об угрозах главе красноярской Счетной палаты
11:23На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований
11:22В Воронеже два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушками
11:21В Карелии ищут рыбаков из перевернувшейся на озере лодки
11:18Саакашвили встал на учет в киевском военкомате
11:17Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
11:17В Бурятии загорелся строительный рынок
11:15ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Лента новостейМолния