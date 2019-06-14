Суд арестовал участника убийства мужчины в кафе в Оренбургской области

УФА, 14 июн - РИА Новости. Суд оренбургского Соль-Илецка арестовал одного из подозреваемых в соучастии в вооруженном нападении на мужчину в кафе, который умер от огнестрельных ранений, остальные подозреваемые разыскиваются, сообщили в МВД по Оренбургской области.
Ранее следствие сообщало, что в кафе развлекательного комплекса "Зодиак" города Соль-Илецк группа вооруженных людей напала на 30-летнего мужчину. С ранениями он был доставлен в больницу, где скончался. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Для установления их местонахождения был поднят личный состав ОМВД России по городу, на автомобильных дрогах выставляли посты. По данным правоохранителей, лесополосы прочесывались с применением служебно-розыскных собак. В результате были обнаружены два автомобиля, на которых скрылись злоумышленники, и другие вещественные доказательства.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее неоднократно судимый житель области 1983 года рождения. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу",- сообщает оренбургская полиция. В настоящее время продолжается поиск других подозреваемых.