Суд арестовал участника убийства мужчины в кафе в Оренбургской области

УФА, 14 июн - РИА Новости. Суд оренбургского Соль-Илецка арестовал одного из подозреваемых в соучастии в вооруженном нападении на мужчину в кафе, который умер от огнестрельных ранений, остальные подозреваемые разыскиваются, сообщили в МВД по Оренбургской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее неоднократно судимый житель области 1983 года рождения. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу",- сообщает оренбургская полиция. В настоящее время продолжается поиск других подозреваемых.