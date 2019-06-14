Иран призвал участников ядерной сделки выполнить свои обязательства

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Иран просит участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) как можно скорее выполнить свои обязательства, заявил в пятницу президент Исламской республики Хасан Роухани.

"В рамках возможностей Совместного всеобъемлющего плана действий Исламская республика Иран просит остальных участников соглашения как можно скорее выполнить свои обязательства, чтобы Иран мог реализовать заложенные в нем (в документе) экономические интересы", - сказал Роухани на заседании лидеров ШОС.