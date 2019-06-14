Власти Приамурья заявили об устранении замечаний по детдомам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн - РИА Новости. Основные замечания по детским домам в Амурской области, на которые во время проверки в ноябре прошлого года указала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, устранены, сообщило региональное министерство социальной защиты.

В конце 2018 года Кузнецова заявила, что нарушений, которые есть в детских домах-интернатах Приамурья, "не перечесть". Омбудсмен сообщила о многочисленных травмах у детей, данные о которых, по ее словам, не передаются в соответствующие ведомства. Также Кузнецова сообщала, что в регионе фиксируются "многочисленные нарушения ведения и соблюдения финансовых интересов детей, имущественных прав детей" в детских домах. Позже, после встречи с Кузнецовой, губернатор Приамурья Василий Орлов объявил выговор профильному зампреду правительства региона Ольге Лысенко.

Как сообщает минсоцзащиты Амурской области, Лысенко проинспектировала учреждения в Бурейском районе области, где в 2018 году были выявлены нарушения. Выездное совещание с участием представителей минздрава, минобразования и министерства соцзащиты области прошло в Малиновском доме-интернате.

"Сегодня мы увидели, что те замечания, которые были сделаны представителями аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, основная масса этих замечаний устранена, хотя вопросы еще есть, и нам, я думаю, предстоит серьезная работа на уровне межведомственных взаимодействий", - цитируются в сообщении слова Лысенко.

Она также отметила, что специалисты "еще раз посмотрели" нормативно-правовую базу детдомов, систему профилактики по предупреждению жестокого обращения и травматизма. По ее словам, на совещании было высказано много предложений по организации диспансеризации детей с ограниченными возможностями.