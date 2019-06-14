Самозанятые смогут добровольно платить взносы в ПФР через приложение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Самозанятые граждане, которые используют специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд РФ через приложение "Мой налог", рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства.
"Ожидается, что в мобильном приложении появится возможность отчисления взносов в ПФР для тех участников, кто хочет добровольно формировать пенсионные накопления", - сказал Мишустин.
Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и работать легально без регистрации в налоговой. Власти планируют с 2020 года распространить этот режим на всю страну.
"Проект идет в четырех субъектах РФ, но многие регионы уже готовы принять соответствующие законы на своей территории. Одно из главных преимуществ НПД – это простота регистрации, администрирования и низкие налоговые ставки: 4% и 6% в зависимости от категории покупателя. При этом в консолидированный бюджет субъекта распределяется 63%, в Фонд обязательного медицинского страхования – 37%", - отметил глава ФНС.
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Взносы в ПФР самозанятые сейчас не платят, поэтому не имеют права на получение страховой пенсии.
Мишустин сообщил также, что в эксперименте по регистрации самозанятых уже зарегистрировались более 107 тысяч налогоплательщиков, которые выдали 9,3 миллиона чеков на общую сумму 8,2 миллиарда рублей. Сумма уплаченного налога, по словам главы ФНС, уже составила 127 миллионов рублей.