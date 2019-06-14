Самозанятые смогут добровольно платить взносы в ПФР через приложение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Самозанятые граждане, которые используют специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд РФ через приложение "Мой налог", рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства.

"Ожидается, что в мобильном приложении появится возможность отчисления взносов в ПФР для тех участников, кто хочет добровольно формировать пенсионные накопления", - сказал Мишустин.

Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и работать легально без регистрации в налоговой. Власти планируют с 2020 года распространить этот режим на всю страну.

"Проект идет в четырех субъектах РФ, но многие регионы уже готовы принять соответствующие законы на своей территории. Одно из главных преимуществ НПД – это простота регистрации, администрирования и низкие налоговые ставки: 4% и 6% в зависимости от категории покупателя. При этом в консолидированный бюджет субъекта распределяется 63%, в Фонд обязательного медицинского страхования – 37%", - отметил глава ФНС.

Взносы в ПФР самозанятые сейчас не платят, поэтому не имеют права на получение страховой пенсии.