Большой театр посвятит гастроли в Лондоне импресарио Хоххаузеру

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Гастроли балета Большого театра в Лондоне будут посвящены легендарному импресарио Виктору Хоххаузеру, который вместе со своей супругой в течение 60 лет возил на гастроли российские театры, рассказал РИА Новости генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"В Лондон, где мы выступаем в Ковент-Гардене – везем пять названий. Это наша классика, и мы посвящаем гастроли Виктору Хоххаузеру, который вместе со своей супругой Лилиан в течение 60 лет возил на гастроли Большой и другие российские театры. Его вклад в дело культурного обмена огромен", - отметил Урин.

По его словам, театр везет на гастроли спектакли, которые уже показывали на этой площадке, и это просьба приглашающей стороны и пожелания супруги Хоххаузера.

Один из самых знаменитых импресарио мира Виктор Хоххаузер скончался в Лондоне в Великобритании в возрасте 95 лет в марте 2019 года. Он был первым, кто смог вывезти из СССР на гастроли знаменитых музыкантов и коллективы. Он организовал концерты Давида Ойстраха, Мстислава Ростроповича, Эмиля Гилельса, Святослава Рихтера, Леонида Когана, а также вывез балетные постановки Большого театра и Ансамбля народного танца Игоря Моисеева.

Лондонские гастроли начнутся в конце июля. 23 июня балет Большого театра отправится в Австралию, где покажет "Драгоценности" Джорджа Баланчина и "Спартак" Юрия Григоровича.