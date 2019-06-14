Путин предложил провести форум глав регионов ШОС в начале 2020 года

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил провести форум глав регионов ШОС в начале следующего года.

"Инициатива его учреждения принадлежит России. И мы предлагаем провести первое заседание форума в начале следующего года", - заявил Путин на заседании совета глав государств ШОС.