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РИА Новости

В Нижегородской области подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП

10:43
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре линии электропередачи (ЛЭП) в Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго".
Несчастный случай со смертельным исходом произошел в городе Первомайске 11 июня.
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"Под опорой линии электропередач в Первомайске было обнаружено тело 14-летнего подростка, который, по предварительным данным, поднялся на опору ЛЭП, чтобы сделать селфи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делать селфи вблизи энергообъектов смертельно опасно.
"Длины монопода (палки для селфи - ред.) может быть достаточно, чтобы получить электротравму, даже если контакта с энергооборудованием, находящимся под напряжением, не было. Попасть под напряжение можно, не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом возникнет электрическая дуга, которая способна убить человека на месте", - разъяснили в пресс-службе энергетической компании.
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