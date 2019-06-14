В Нижегородской области подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП

"Под опорой линии электропередач в Первомайске было обнаружено тело 14-летнего подростка, который, по предварительным данным, поднялся на опору ЛЭП, чтобы сделать селфи", - говорится в сообщении.

"Длины монопода (палки для селфи - ред.) может быть достаточно, чтобы получить электротравму, даже если контакта с энергооборудованием, находящимся под напряжением, не было. Попасть под напряжение можно, не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом возникнет электрическая дуга, которая способна убить человека на месте", - разъяснили в пресс-службе энергетической компании.