Альянс России и Китая — дело рук Запада

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ИноСМИ. Серьезно Альянс России и Китая — дело рук Запада

Западная пресса в ужасе: Китай уходит от США к России. Лидеры США и ЕС так привыкли к похвалам в свой адрес и тычкам в адрес России, что не сразу заметили, как обиделся на них Пекин. Процесс "развода" Китая с США ускорился в 2014 году — как раз тогда, когда между Москвой и западным миром опустился "крымский занавес"