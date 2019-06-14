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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Альянс России и Китая — дело рук Запада

11:00
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ИноСМИ. Серьезно
Альянс России и Китая — дело рук Запада
11:00
Западная пресса в ужасе: Китай уходит от США к России. Лидеры США и ЕС так привыкли к похвалам в свой адрес и тычкам в адрес России, что не сразу заметили, как обиделся на них Пекин. Процесс "развода" Китая с США ускорился в 2014 году — как раз тогда, когда между Москвой и западным миром опустился "крымский занавес"
Сближение России и Китая — совсем недавно никто не верил, что альянс между этими странами возможен. А после экономического форума в Санкт-Петербурге и "Блумберг", и "Нейшнл интерест" стали писать о нем как о свершившемся факте.
Есть альянс в экономике: торговый оборот России и Китая достиг 108 миллиардов долларов, превысив вожделенную когда-то отметку в 100 миллиардов.
Есть альянс в политике: российские и китайские военные проводят совместные учения не только в Азии, но и в Балтийском море и в Северном Ледовитом океане.
Си Цзиньпин обеспечил единство власти в Китае под своим руководством на многие годы вперед. Он объявил президента Путина самым близким другом. Процесс этого сближения не был одномоментным. Сначала Си хотел дружить с США. Но в 2014 году, во время крымских событий, тогдашний американский президент поссорил свою страну с Китаем, устроив перед визитом Путина в Пекин вояж по странам АСЕАН — соседям Китая, очень боящимся его могущества. А Трамп своей грубостью и торговыми войнами лишь довершил давно начавшийся процесс. А поскольку с Россией США и ЕС обращаются с еще меньшей "грацией", сближение Пекина и Москвы оказалось результатом действий Запада. В связи с этим многие призывают к восстановлению отношений Запада не только с Китаем, но и с Россией.
В итоге Обама и Трамп добились результата, обратного достижению президента Никсона в начале 1970-х. Никсон сумел нормализовать отношения с таким политиком сталинского типа, как Мао Цзэдун, — ради изоляции СССР. Обама и Трамп, имея на руках огромные торговые козыри, умудрились антагонизировать Китай. Теперь России близка к тому, чтобы повторить успех Никсона: подружиться с Китаем и перенацелить на себя его экономическую активность, оставив США в одиночестве.
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