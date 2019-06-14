В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за возгорания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Полторы тысячи человек были эвакуированы в пятницу из торгового центра "Карнавал" в Екатеринбурге из-за возгорания в одном из павильонов, пострадавших нет, сообщает областной главк МЧС.
"В ТЦ "Карнавал" Екатеринбурга произошло загорание элементов токарного станка в павильоне сервисной мастерской на цокольном этаже. Возгорание потушено до прибытия пожарных подразделений. Персоналом торгового центра эвакуированы около 1,5 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Пострадавших нет, отмечает ведомство.