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РИА Новости

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за возгорания

10:40
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Полторы тысячи человек были эвакуированы в пятницу из торгового центра "Карнавал" в Екатеринбурге из-за возгорания в одном из павильонов, пострадавших нет, сообщает областной главк МЧС.
"В ТЦ "Карнавал" Екатеринбурга произошло загорание элементов токарного станка в павильоне сервисной мастерской на цокольном этаже. Возгорание потушено до прибытия пожарных подразделений. Персоналом торгового центра эвакуированы около 1,5 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Пострадавших нет, отмечает ведомство.
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МЧСЕкатеринбургПроисшествия
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