В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за возгорания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Полторы тысячи человек были эвакуированы в пятницу из торгового центра "Карнавал" в Екатеринбурге из-за возгорания в одном из павильонов, пострадавших нет, сообщает областной главк МЧС.