Белоруссия предложила провести встречу по вопросу глобальной стабильности

"Нам необходимо использовать объединительную природу международных организаций для консолидации их усилий в сфере глобальной безопасности. В этом плане важным шагом могла бы стать неформальная встреча, ну, может быть, не руководителей пока, но генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ, и возможно других структур с целью обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире", - сказал он на саммите глав государств-членов ШОС.