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РИА Новости

Белоруссия предложила провести встречу по вопросу глобальной стабильности

10:38
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Минск предлагает провести неформальную встречу генеральных секретарей ШОС, ООН, ОБСЕ, НАТО и ОДКБ по вопросам глобальной стабильности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам.
"Нам необходимо использовать объединительную природу международных организаций для консолидации их усилий в сфере глобальной безопасности. В этом плане важным шагом могла бы стать неформальная встреча, ну, может быть, не руководителей пока, но генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ, и возможно других структур с целью обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире", - сказал он на саммите глав государств-членов ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества
10:33
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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ОБСЕАлександр ЛукашенкоНАТОСНГОДКБШОСБелоруссияООНВ мире
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