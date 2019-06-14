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РИА Новости

Турция призвала расследовать нападение на танкеры в Оманском заливе

10:36
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© AP Photo / IRIB News Agency via APПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
© AP Photo / IRIB News Agency via AP
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Турция выступает за серьезное расследование нападения на танкеры в Оманском заливе, поспешные обвинения в адрес Ирана вызывают опасения, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Нападение на танкеры внушает опасение. Мы никого не обвиняем, надо серьезно расследовать этот инцидент. Но скорость, с которой начали обвинять Иран, тоже внушает опасение. Санкции против Ирана принесут ущерб только мирным иранцам. Мы с Ираном соседи, продолжаем экономическое сотрудничество с ним", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Вчера, 15:59
Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеТурцияИранВ мире
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