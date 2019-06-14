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РИА Новости

Турция пообещала ответные меры в случае введения США санкций из-за С-400

10:34
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Анкара предпримет ответные меры, если США введут против нее санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Одна страна не может давать указания другой, как той действовать. США должны отказаться от такого поведения. Все обеспокоены этим. Как далеко это может зайти? Если США предпримут шаги против нас, то мы вынуждены будем сделать то же самое. Естественно, никто не будет молча смотреть на это", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Вчера, 19:00
Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
3822000
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С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
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