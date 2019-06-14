Жительница Пензы отсудила у скорой сто тысяч рублей после падения с носилок

ПЕНЗА, 14 июн – РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы по иску местной жительницы, которую при транспортировке в больницу на носилках уронили на асфальт, взыскал со станции скорой помощи 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

Истица указала, что 20 апреля 2018 года в связи с приступом эпилепсии вызвала домой "скорую", которая доставила её в больницу. Но при перемещении её из машины скорой помощи в приемное отделение носилки опрокинулись, и пациентка упала на асфальт, получив закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы и ссадины на лице. Судмедэксперт расценил эти травмы как вред здоровью средней тяжести.

"Исходя из обстоятельств дела, характера и степени нравственных и физических страданий, причиненных истцу ненадлежащим оказанием медицинских услуг, личности истца, степени вины медицинских работников лечебного учреждения при оказании медицинской помощи, учитывая требования разумности и справедливости, суд определил компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истица просила взыскать с Пензенской областной станции скорой медицинской помощи в свою пользу компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей.