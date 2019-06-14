Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T10:33Z
https://ria.ru/20190614/1555561650.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Жительница Пензы отсудила у скорой сто тысяч рублей после падения с носилок

10:33
251
ПЕНЗА, 14 июн – РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы по иску местной жительницы, которую при транспортировке в больницу на носилках уронили на асфальт, взыскал со станции скорой помощи 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила в пятницу пресс-служба суда.
Истица указала, что 20 апреля 2018 года в связи с приступом эпилепсии вызвала домой "скорую", которая доставила её в больницу. Но при перемещении её из машины скорой помощи в приемное отделение носилки опрокинулись, и пациентка упала на асфальт, получив закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы и ссадины на лице. Судмедэксперт расценил эти травмы как вред здоровью средней тяжести.
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
Вчера, 13:03
Уральская больница выплатит более миллиона рублей за неудачную операцию
"Исходя из обстоятельств дела, характера и степени нравственных и физических страданий, причиненных истцу ненадлежащим оказанием медицинских услуг, личности истца, степени вины медицинских работников лечебного учреждения при оказании медицинской помощи, учитывая требования разумности и справедливости, суд определил компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что истица просила взыскать с Пензенской областной станции скорой медицинской помощи в свою пользу компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.
501010
Обсудить 0
ПензаПроисшествия
Рекомендуем
В МЧС объяснили, зачем священники освящают места для купания в Мордовии
РИА
Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Турция пообещала ответные меры в случае введения США санкций из-за С-400
В Нижегородской области подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП
Лента
новостей
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Турция осудила нападение на танкеры в Оманском заливе
В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за возгорания
В Калуге задержали подозреваемого в нападении на ведущую местного ТВ
В Екатеринбурге расследуют отравление двух сотрудниц предприятия
В Екатеринбурге мужчина осквернил памятник Ельцину
Суд арестовал участника убийства мужчины в кафе в Оренбургской области
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей "кретинами" и "идиотами"
Ксения Собчак
Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах "жестью"
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
В Подмосковье ожидаются грозы с ливнями и градом
Сотрудники колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным принимают звонки
В Челябинске рассказали, какие вопросы задают к прямой линии с Путиным
Звонок по мобильному телефону
Сбербанк решил проблему подмены мошенниками его номеров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
11:29США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре
11:26Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
11:25СК проверит данные об угрозах главе красноярской Счетной палаты
11:23На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований
11:22В Воронеже два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушками
11:21В Карелии ищут рыбаков из перевернувшейся на озере лодки
11:18Саакашвили встал на учет в киевском военкомате
11:17Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
11:17В Бурятии загорелся строительный рынок
Лента новостейМолния