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РИА Новости

В Карелии человек погиб в ДТП

10:27
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ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июн – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Карелии, в аварии погиб один человек, еще двое госпитализированы, сообщает в пятницу региональное УГИБДД.
"Сегодня, 14 июня, в 06.20 водитель Toyota Avensis на 499 км автодороги "Кола" в Кондопожском районе допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем ВАЗ-2115", - говорится в сообщении.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Отмечается, что 25-летний водитель ВАЗ погиб на месте. Пассажиры и водитель иномарки были госпитализированы с различными травмами.
По факту ДТП проводится проверка.
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