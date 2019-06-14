В Карелии человек погиб в ДТП

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июн – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Карелии, в аварии погиб один человек, еще двое госпитализированы, сообщает в пятницу региональное УГИБДД.
"Сегодня, 14 июня, в 06.20 водитель Toyota Avensis на 499 км автодороги "Кола" в Кондопожском районе допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем ВАЗ-2115", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 25-летний водитель ВАЗ погиб на месте. Пассажиры и водитель иномарки были госпитализированы с различными травмами.
По факту ДТП проводится проверка.