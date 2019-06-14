Турция осудила нападение на танкеры в Оманском заливе

"Мы осуждаем нападение на два нефтяных танкера в Оманском заливе и выражаем обеспокоенность тем, что коммерческие суда в этом районе становятся целями атаки во второй раз за последний месяц. Мы уделяем большое внимание сохранению навигационной безопасности в регионе Персидского залива, который занимает стратегическое положение в международном морском сообщении", - говорится в заявлении.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.