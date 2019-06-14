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РИА Новости

Турция осудила нападение на танкеры в Оманском заливе

10:24
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© REUTERS / Frontline/NTB ScanpixПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / Frontline/NTB Scanpix
АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Анкара осуждает атаку на нефтяные танкеры в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД Турции.
"Мы осуждаем нападение на два нефтяных танкера в Оманском заливе и выражаем обеспокоенность тем, что коммерческие суда в этом районе становятся целями атаки во второй раз за последний месяц. Мы уделяем большое внимание сохранению навигационной безопасности в регионе Персидского залива, который занимает стратегическое положение в международном морском сообщении", - говорится в заявлении.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
10:00
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