Путин призвал строить евразийское партнерство без политического эгоизма

"Весьма перспективным полагаем сопряжение строительства Евразийского экономического союза и реализации китайской программы "Один пояс - один путь" с прицелом на формирование в дальнейшем, в будущем большого Евразийского партнёрства и построение в его рамках пространства открытого и равноправного созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права безо всякого политического и экономического эгоизма, а с учётом законных интересов друг друга", - заявил Путин на заседании совета глав государств ШОС.