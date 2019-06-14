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РИА Новости
Саммит ШОС

Путин призвал строить евразийское партнерство без политического эгоизма

10:23
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 13 июня 2019
Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 13 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Евразийское партнёрство на основе ЕАЭС и инициативы "Один пояс - один путь" надо строить без политического и экономического эгоизма, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Весьма перспективным полагаем сопряжение строительства Евразийского экономического союза и реализации китайской программы "Один пояс - один путь" с прицелом на формирование в дальнейшем, в будущем большого Евразийского партнёрства и построение в его рамках пространства открытого и равноправного созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права безо всякого политического и экономического эгоизма, а с учётом законных интересов друг друга", - заявил Путин на заседании совета глав государств ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества
10:33
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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Саммит ШОСШОСВладимир ПутинБишкекРоссияВ мире
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