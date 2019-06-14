В Польше назвали расходы на увеличение военного присутствия США чрезмерными

Во время продолжающегося визита в США президента Польши Анджея Дуды достигнуто соглашение о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также стороны договорились, что США увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.