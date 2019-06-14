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РИА Новости

В Польше назвали расходы на увеличение военного присутствия США чрезмерными

10:19
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© AFP 2019 / Wojtek RadwanskiБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот" в районе польского города Моронг
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в районе польского города Моронг
© AFP 2019 / Wojtek Radwanski
Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот" в районе польского города Моронг. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 июн – РИА Новости. Польша платит слишком большую цену за незначительное увеличение военного контингента США, считает глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.
Во время продолжающегося визита в США президента Польши Анджея Дуды достигнуто соглашение о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также стороны договорились, что США увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.
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"Тысяча дополнительных американских солдат США за огромные миллиарды?" - написал Схетына в своем Twitter, имея в виду, что Польша активно закупает в США вооружение, в частности, уже подписан контракт на поставку систем ПРО Patriot и готовится закупка истребителей F-35.
"Мы внимательно присмотримся к этому соглашению", - заявил Схетына.
"Польша в отношениях с США должна быть союзником, а не клиентом. А власти реально (должны) укреплять безопасность страны, а не заниматься пропагандой", - добавил он.
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Гжегож СхетынаСШАВ мире
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