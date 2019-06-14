В Подмосковье ожидаются грозы с ливнями и градом

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Грозы с ливнями и градом, шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Московской области, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

"В ближайшие один-два часа в Подмосковье ожидаются гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.

По его словам, непогода сохранится на территории региона до 10.00 субботы.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре находиться дома, закрыв все форточки и окна. Необходимо также отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Не рекомендуется, кроме того, пользоваться лифтом.

Если сильный ветер застанет на улице, нужно немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться возле стен домов, на остановках общественного транспорта, вблизи рекламных щитов, под деревьями, а также вблизи недостроенных зданий. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Следует также держаться подальше от старых и особенно отдельно стоящих деревьев.