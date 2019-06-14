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РИА Новости

Эксперт: в США есть профессионалы, понимающие важность продления СНВ-3

10:18
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В госдепартаменте, Пентагоне и Совете национальной безопасности США есть профессионалы, понимающие необходимость продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
"Мы должны понимать, что есть в администрации (президент США Дональда) Трампа разные позиции по поводу продления этого договора. Если мы посмотрим на прошлогодний обзор ядерной политики, важнейший стратегический американский документ, то там содержится фраза том , что "США готовы участвовать с Россией в подготовке продления ДСНВ". Но это было до того, как советником по нацбезопасности США стал Джон Болтон, последовательный сторонник "свободы рук" в сфере контроля над вооружениями. Это позиция значительной части элиты, она исходит из того, что США должны в условиях конфронтации с Россией иметь полную свободу рук в плане развития инструментария стратегических и нестратегических наступательных вооружений", - сказал Войтоловский в беседе с РИА Новости в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
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При этом, по его мнению, в госдепартаменте, Пентагоне и Совете национальной безопасности США есть "значительная часть профессионалов", которые понимают, что продление договора дает Москве и Вашингтону "важные пять лет". "За эти пять лет станет ясно, куда пойдет конфронтация России и США, не будет ли ее снижения или роста. За эти пять лет станет понятно, как будет развиваться военная программа, в том числе ядерная (программа) КНР, и будут понятны тенденции военно-политической обстановки в мире. В этих условиях эти пять лет могут быть очень нужны для того, чтобы пересмотреть многие доктринальные вещи в сфере военного ядерного планирования", - подчеркнул он.
"Те, кто понимает это в Вашингтоне, кто об этом думает, профессионалы, они понимают, что пять лет неплохо бы получить и можно бы с русскими договориться, и никаких издержек эта договоренность не несет... Эти люди - на что я как профессионал очень надеюсь - они будут стремиться к тому, чтобы убедить президента США продлить с нами этот договор", - заключил Войтоловский.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
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