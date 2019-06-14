Эксперт рассказал, почему выработка нового договора СНВ остается загадкой

"Китай очень закрыт в этой сфере, он не хочет показывать свои количественные параметры, свои качественные характеристики. США и Россия дошли до очень высокого уровня транспарентности. Мы откровенно показываем американцам что у нас есть, они показывают нам. Китайцы ни в чем этом участвовать не хотят и не могут. Это очень противоречивая ситуация. Поэтому выработка нового договора, даже если мы продлим этот на пять лет - это большая загадка для всех. Будет ли этот договор опять российско-американским? Тогда что делать с Китаем? Китайцы пока к разговору не готовы", - подчеркнул он.