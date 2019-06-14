Эксперт рассказал, почему выработка нового договора СНВ остается загадкой

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Выработка нового договора СНВ пока остается для всех загадкой во многом из-за идеи подключить к нему Китай, который к разговору еще не готов, считает директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
"У нас нет работы над новым договором с американцами. Семь лет длится пауза - самая долгая в истории постсоветских российско-американских отношений. Сейчас мы можем начать диалог о продлении действующего договора и одновременно начать диалог о разработке нового договора, который может прийти ему на смену через семь лет. Американцы посылают очень противоречивые сигналы. Они говорят о том, что неплохо бы включить с этот договор Китай. Россия не возражает", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Но у Китая совершенно другая структура ядерных вооружений и совершенно другие интересы, пояснил Войтоловский. Пекин настаивает на том, что его количественный потенциал в области стратегических наступательных систем не сопоставим ни с американским, ни с российским и не хочет участвовать в диалоге. Китай также совершенно не транспарентен, никто не знает, что у него есть и в каком количестве, указал эксперт.
"Китай очень закрыт в этой сфере, он не хочет показывать свои количественные параметры, свои качественные характеристики. США и Россия дошли до очень высокого уровня транспарентности. Мы откровенно показываем американцам что у нас есть, они показывают нам. Китайцы ни в чем этом участвовать не хотят и не могут. Это очень противоречивая ситуация. Поэтому выработка нового договора, даже если мы продлим этот на пять лет - это большая загадка для всех. Будет ли этот договор опять российско-американским? Тогда что делать с Китаем? Китайцы пока к разговору не готовы", - подчеркнул он.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.