ФСБ ликвидировала в Самаре мастерскую по переделке оружия

САМАРА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники регионального УФСБ ликвидировали в Самаре мастерскую по переделке оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 13 июня с поличным были задержаны двое жителей Самары. В ходе обысков в их квартирах сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли три пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к ним калибра 9 миллиметров в количестве 33 штук, основные части оружия и специальное оборудование.