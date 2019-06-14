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РИА Новости

ФСБ ликвидировала в Самаре мастерскую по переделке оружия

10:01
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САМАРА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники регионального УФСБ ликвидировали в Самаре мастерскую по переделке оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, 13 июня с поличным были задержаны двое жителей Самары. В ходе обысков в их квартирах сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли три пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к ним калибра 9 миллиметров в количестве 33 штук, основные части оружия и специальное оборудование.
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"Ликвидирована мастерская по переделке оружия, организованная по адресу проживания одного из задержанных. В настоящее время следственным отделом управления решается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 2 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) и части 2 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия)", - говорится в сообщении.
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ФСБ РФСамараПроисшествия
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