Путин: Афганистану необходима помощь в достижении национального примирения

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Афганистану необходима помощь в достижении национального примирения, Россия поддерживает план ШОС по Афганистану в области безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС, которое проходит в Бишкеке.

"Особого внимания требует положение дел в Афганистане. Коллеги здесь уже об этом говорили. Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения", - сказал Путин в ходе своего выступления.

Он подчеркнул, что Россия всецело поддерживает план по расширению взаимодействия ШОС с Афганистаном в области безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, что отражено в "дорожной карте", которую предполагается подписать сегодня.

Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам.