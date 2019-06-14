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РИА Новости
Саммит ШОС

Путин: Афганистану необходима помощь в достижении национального примирения

10:01
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Путин. 13 июня 2019
Владимир Путин. 13 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин. 13 июня 2019
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Афганистану необходима помощь в достижении национального примирения, Россия поддерживает план ШОС по Афганистану в области безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС, которое проходит в Бишкеке.
"Особого внимания требует положение дел в Афганистане. Коллеги здесь уже об этом говорили. Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения", - сказал Путин в ходе своего выступления.
Он подчеркнул, что Россия всецело поддерживает план по расширению взаимодействия ШОС с Афганистаном в области безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, что отражено в "дорожной карте", которую предполагается подписать сегодня.
Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам.
В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).
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Саммит ШОСВладимир ПутинАфганистан
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