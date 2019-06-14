Токаев считает причиной митингов в Казахстане бедность

НУР-СУЛТАН, 14 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что протестные настроения в республике связаны с бедностью, он также заявил, что власти "услышали" митингующий.

Ранее в Нур-Султане и Алма-Ате прошли массовые акции протеста против состоявшихся 9 июня президентских выборов. В день голосования в двух крупнейших городах страны были задержаны сотни человек. С призывом к массовым акциям протеста к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в республике экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Кроме того, он призывал сторонников бойкотировать президентские выборы.