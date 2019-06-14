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РИА Новости

Токаев считает причиной митингов в Казахстане бедность

09:57
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 14 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что протестные настроения в республике связаны с бедностью, он также заявил, что власти "услышали" митингующий.
"Что касается демонстрантов – они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном, это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, что люди обеднели. Они требуют от правительства решения их насущных социально-экономических проблем. Власть услышала. И мы будем работать", - сказал Токаев в интервью Euronews.
Касым-Жомарт Токаев
12 июня, 08:58
Президент Казахстана намерен укрепить диалог власти и общества
Ранее в Нур-Султане и Алма-Ате прошли массовые акции протеста против состоявшихся 9 июня президентских выборов. В день голосования в двух крупнейших городах страны были задержаны сотни человек. С призывом к массовым акциям протеста к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в республике экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Кроме того, он призывал сторонников бойкотировать президентские выборы.
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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