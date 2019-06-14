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РИА Новости

Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах "жестью"

09:53
27451
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова Елены Малышевой, которая в эфире программы "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
"Какая жесть(( Малышева в себе вообще?" — написала она в Telegram.
Эфир Малышевой был посвящен заболеваниям, которые могут вызвать слабоумие. В заставке программы было написано "Мой ребенок — идиот", а сама ведущая назвала таких детей кретинами, подчеркнув, что это медицинский термин.
Высказывание телеведущей вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, которая подчеркнула, что для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология. В то же время опрошенные РИА Новости психиатры отметили, что эти слова действительно являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
09:36
Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей "кретинами" и "идиотами"
2319593394
Обсудить 26
РоссияКсения СобчакОбщество
Популярные комментарии
Уж чья бы корова мычала ...сама не давно назвала детей гаденышами ...забыла так вот напоминаем...
14 июня, 10:04
сергей гриньков
4400102
Дааа, у Ксющади девичья память. Матом, значит, можно о детях, а медицинскими терминами - нельзя?
14 июня, 10:00
Naum Vygodsky
3900001
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Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
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