Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах "жестью"

Эфир Малышевой был посвящен заболеваниям, которые могут вызвать слабоумие. В заставке программы было написано "Мой ребенок — идиот", а сама ведущая назвала таких детей кретинами, подчеркнув, что это медицинский термин.

Высказывание телеведущей вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, которая подчеркнула, что для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология. В то же время опрошенные РИА Новости психиатры отметили, что эти слова действительно являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле.