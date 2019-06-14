Киргизия выступила за переход к расчету в национальных валютах в рамках ШОС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Киргизия выступает за скорейший переход к расчету в национальных валютах в рамках ШОС, заявил в пятницу президент страны Сооронбай Жээнбеков.

"Киргизская сторона выступает за скорейший переход к взаиморасчету в национальных валютах стран в рамках ШОС", - сказал он на саммите глав стран-участниц ШОС в Бишкеке.

По словам Жээнбекова, Киргизия также выступает за скорейшую реализацию таких проектов в рамках организации, как строительство железной дороги Узбекистан-Киргизия-Китай и создание банка ШОС.

В Бишкеке в пятницу проходит саммит ШОС. В нем принимают участие главы всех стран участниц: России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А также главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.