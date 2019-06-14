Источник в МИД России прокомментировал обвинения Ирана в атаке на танкеры

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В ситуации вокруг инцидента в Оманском заливе нужно провести расследование и дождаться результатов, прежде чем делать выводы о виновности Ирана, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать инцидент с танкерами для нагнетания обстановки против Ирана.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. США обвинили в произошедшем Иран.