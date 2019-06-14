Сбербанк решил проблему подмены мошенниками его номеров

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сбербанк полностью устранил проблему подмены мошенниками его номеров, выступает за законодательный запрет использования в России подобных программ, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мы еще раз провели соответствующие тесты во всех системах Сбербанка и можем гарантированно утверждать, что риск подмены номера Сбербанка со стороны злоумышленников для всех систем банка сегодня отсутствует", - сказал Кузнецов в интервью в кулуарах ПМЭФ.

Клиенты Сбербанка зимой столкнулись с новым видом мошенничества - злоумышленники звонили с номеров банка и представлялись якобы его сотрудниками, которые сообщали о блокировке попытки мошенников списать деньги с карты. "Мы провели переговоры со всеми крупными операторами связи, и надо признать, что все они отреагировали на наши просьбы достаточно оперативно. Мы считаем, что был продемонстрирован очень хороший уровень взаимодействия для решения этого вопроса", - отметил Кузнецов.

"Стоит отметить, что данная схема не была широко распространена. Примерно с декабря таких случаев было всего несколько десятков, с точки зрения масштабов страны — микроскопическая цифра. Наша оценка, что этому вопросу было искусственно уделено повышенное внимание, подтверждается", - добавил он.

По словам Кузнецова, данная проблема была изучена в Центробанке, Минкомсвязи, и в настоящее время проводится работа по нивелированию этого риска. "Тем не менее, определенное беспокойство есть. Дело тут не в банках, а во всей стране, потому что именно таким инструментом сегодня пользуются так называемые телефонные террористы. К сожалению, такой сервис сегодня до сих пор можно приобрести в интернете достаточно легко", - указал он.