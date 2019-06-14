Сбербанк решил проблему подмены мошенниками его номеров

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сбербанк полностью устранил проблему подмены мошенниками его номеров, выступает за законодательный запрет использования в России подобных программ, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Мы еще раз провели соответствующие тесты во всех системах Сбербанка и можем гарантированно утверждать, что риск подмены номера Сбербанка со стороны злоумышленников для всех систем банка сегодня отсутствует", - сказал Кузнецов в интервью в кулуарах ПМЭФ.
Клиенты Сбербанка зимой столкнулись с новым видом мошенничества - злоумышленники звонили с номеров банка и представлялись якобы его сотрудниками, которые сообщали о блокировке попытки мошенников списать деньги с карты. "Мы провели переговоры со всеми крупными операторами связи, и надо признать, что все они отреагировали на наши просьбы достаточно оперативно. Мы считаем, что был продемонстрирован очень хороший уровень взаимодействия для решения этого вопроса", - отметил Кузнецов.
"Стоит отметить, что данная схема не была широко распространена. Примерно с декабря таких случаев было всего несколько десятков, с точки зрения масштабов страны — микроскопическая цифра. Наша оценка, что этому вопросу было искусственно уделено повышенное внимание, подтверждается", - добавил он.
По словам Кузнецова, данная проблема была изучена в Центробанке, Минкомсвязи, и в настоящее время проводится работа по нивелированию этого риска. "Тем не менее, определенное беспокойство есть. Дело тут не в банках, а во всей стране, потому что именно таким инструментом сегодня пользуются так называемые телефонные террористы. К сожалению, такой сервис сегодня до сих пор можно приобрести в интернете достаточно легко", - указал он.
По его мнению, эту проблему надо решать на уровне страны — государство должно запретить подмену номеров, так как сегодня меры ответственности за такие действия крайне низки. "Сейчас идет обсуждение, какая ответственность должна быть за использование программ по подмене номеров, включая штрафы для физлиц и для телекомов. Дискуссия ведется на уровне наших депутатов, и рассматриваются разные подходы — штраф от нескольких сотен тысяч рублей или более низкие суммы. Я сторонник более жестких мер, включая уголовную ответственность", - заключил Кузнецов.