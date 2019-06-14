Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 17 нарушениях режима тишины.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) составило 14 раз... Ранение получил один мирный житель", - сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 28 мин и снарядов. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы десяти населенных пунктов ДНР.