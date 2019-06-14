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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жаркая погода

09:46
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве
Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жаркая погода, характерная для июля, с температурой выше 25 градусов вернётся в Москву на следующей неделе, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"На следующей неделе у нас только во вторник местами дождь, а так без осадков, и преобладающая температура порядка 25-27 градусов", - сказала Позднякова.
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Метеоролог также отметила, что такая температура от 25 градусов является немного выше климатической нормы и больше характерна для июля.
"Такая температура, выше 25 градусов, в городе это характерно для июля месяца, центрального месяца лета и самого жаркого месяца года", - добавила Позднякова.
Ранее главный специалист метеобюро сообщила РИА Новости, что на выходных в столице ожидается пасмурная ветряная погода с температурой 23-25 градусов и дождями.
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