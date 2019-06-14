Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жаркая погода

Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве . Архивное фото

Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жаркая погода, характерная для июля, с температурой выше 25 градусов вернётся в Москву на следующей неделе, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"На следующей неделе у нас только во вторник местами дождь, а так без осадков, и преобладающая температура порядка 25-27 градусов", - сказала Позднякова.

Метеоролог также отметила, что такая температура от 25 градусов является немного выше климатической нормы и больше характерна для июля.

"Такая температура, выше 25 градусов, в городе это характерно для июля месяца, центрального месяца лета и самого жаркого месяца года", - добавила Позднякова.