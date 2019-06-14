Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством

"Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют", — пояснил он.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы.