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РИА Новости

Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством

09:37
12511
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и России
Паспорта граждан ДНР и России
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Паспорта граждан ДНР и России . Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
"Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют", — пояснил он.
Автобус уже пересек границу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее власти республики передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей ДНР.
В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы.
Российский и украинский паспорта
27 апреля, 18:30
Большое преступление России
363724629
Обсудить 18
Ситуация в ДНР и ЛНРРоссияВ мире
Популярные комментарии
первые жители это гиркин с барадаем?)
14 июня, 10:06
Happy Wheels
1301539
Хорошая новость ,лёд тронулся.
14 июня, 10:26
Данил Некипелов
3700002
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