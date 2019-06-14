Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
"Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют", — пояснил он.
Автобус уже пересек границу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее власти республики передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей ДНР.
В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы.
27 апреля, 18:30Большое преступление России