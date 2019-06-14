В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в частном детском саду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании частного детского сада в Екатеринбурге, производится проливка конструкций, сообщает региональный главк МЧС.

Утром в пятницу загорелось двухэтажное здание на улице Викулова, где располагался частный детский сад. Площадь пожара, по данным спасательного ведомства, составила 150 квадратных метров.

"В 10.47 (08.47) пожарные справились с огнем в здании частного детского сада, открытое горение ликвидировано. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций", – говорится в сообщении.