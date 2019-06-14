Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре в ближайшие часы в Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с этим МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. В ведомстве также напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.