На Урале начали проверку видео драки водителя автобуса и велосипедиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о драке водителя автобуса № 15 и велосипедиста из-за ситуации на дороге, сообщил РИА Новости в пятницу представитель управления МВД по городу.

Ранее местное издание e1.ru сообщило, что инцидент произошел на остановке возле Трансагентства. Велосипедист якобы совершил опасный маневр перед автобусом. В итоге завязалась драка между водителем автобуса, который выскочил с металлическим ключом, и велосипедистом.

"Сообщение от граждан-очевидцев поступало вчера. Сами участники (инцидента) пока не обратились с заявлением – ни тот, ни другой. Проводится проверка", - сказал представитель УМВД.