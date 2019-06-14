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РИА Новости

На Урале начали проверку видео драки водителя автобуса и велосипедиста

08:57
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге проверяет информацию о драке водителя автобуса № 15 и велосипедиста из-за ситуации на дороге, сообщил РИА Новости в пятницу представитель управления МВД по городу.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что инцидент произошел на остановке возле Трансагентства. Велосипедист якобы совершил опасный маневр перед автобусом. В итоге завязалась драка между водителем автобуса, который выскочил с металлическим ключом, и велосипедистом.
"Сообщение от граждан-очевидцев поступало вчера. Сами участники (инцидента) пока не обратились с заявлением – ни тот, ни другой. Проводится проверка", - сказал представитель УМВД.
Он добавил, что полицейские выясняют, что это за автобус, а также устанавливают личности участников драки. Они будут опрошены.
Алексей Луполенко
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