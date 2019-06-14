В Якутии подросток умер на военных сборах

ЯКУТСК, 14 июн – РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства смерти подростка на военно-полевых сборах в поселке Заря Мирнинского района Якутии, сообщает региональный СУ СК РФ по республике.

"Мирнинском межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти студента Мирнинского регионального технического колледжа на военно-полевых сборах в поселке Заря", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что 8 июня во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.