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РИА Новости

В Новосибирске продлили домашний арест замдиректора медцентра

08:47
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТерритория Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске
Территория Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Территория Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу продлил на два месяца срок домашнего ареста заместителю директора медцентра имени Е.Н. Мешалкина Евгению Покушалову, который обвиняется в хищении около 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Срок содержания обвиняемого под домашним арестом продлен до 19 августа", - сообщил собеседник агентства.
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Как сообщалось ранее, Центральный райсуд 22 февраля этого года отправил обвиняемого под арест на два месяца — до 19 апреля. В судебном постановлении о заключении Покушалова под стражу говорилось, что следователи УФСБ по Новосибирской области обвиняют его в мошенничестве в особо крупном размере и легализации полученных преступным путем денег. Сам Покушалов на первом заседании заявлял, что не виновен и не понимает обвинения.
По истечении двухмесячного срока ареста суд изменил меру пресечения Покушалову с содержания под стражей на домашний арест сроком до 15 июня. Покушалов — известный российский кардиохирург, заместитель директора по научно-экспериментальной работе НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина, член-корреспондент РАН.
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В мае Минздрав РФ снял с должности директора медицинского центра Александра Караськова. Его вместе с супругой Ириной Бойцовой 3 июня задержали правоохранительные органы, а позже суд по ходатайству следствия заключил под стражу. Их уголовные дела о присвоении или растрате, а также легализации преступных доходов были объединены с делом Покушалова. Общая сумма похищенного при закупках в клинике, по данным следствия, оценивается в 1,35 миллиарда рублей.
Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина является одним из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи Минздрава РФ. В центре работают почти 2 тысячи сотрудников, среди которых академики и члены-корреспонденты российских и ведущих международных академий.
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