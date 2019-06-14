В Екатеринбурге локализовали пожар в частном детсаду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание частного детского сада в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС.
Утром в пятницу загорелось двухэтажное здание на улице Викулова, где располагался частный детский сад. Площадь пожара, по данным спасательного ведомства, составила 150 квадратных метров.
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"В 10.28 (08.28 мск) пожарным удалось остановить распространение огня, пожар локализован", – говорится в сообщении.
В настоящее время тушение пожара продолжается, информации о пострадавших не поступало.