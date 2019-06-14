Оператор пострадавшего в Оманском заливе танкера отрицает атаку торпедами

ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Глава компании Kokuka Sangyo Ютака Катада на пресс-конференции в Токио заявил, что экипаж танкера Kokuka Courageous во время второй атаки видел некий "летающий объект", таким образом, это не могла быть торпеда, сообщает агентство Глава компании Kokuka Sangyo Ютака Катада на пресс-конференции в Токио заявил, что экипаж танкера Kokuka Courageous во время второй атаки видел некий "летающий объект", таким образом, это не могла быть торпеда, сообщает агентство Киодо

"Сейчас ситуация стабильная, вероятности того, что танкер затонет, нет. До тех пор, пока в этом районе будет разрешено курсирование судов, мы, заручившись согласием членов экипажа, продолжим навигацию", - сказал глава компании.

При этом он отметил, что было две атаки. Во второй раз члены экипажа заметили некий "летающий объект", что исключает возможность торпедной атаки. Катада пояснил, что в настоящее время танкер отбуксируют в направлении Арабских Эмиратов. Все члены экипажа вернулись на судно, занимаются восстановлением подачи электричества от запасных источников электроэнергии. Во время атаки из 21 члена экипажа один получил легкие травмы. Груз и топливо не пострадали.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. США обвинили в произошедшем Иран.

В Тегеране опровергли свою причастность к инциденту. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.