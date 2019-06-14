В Екатеринбурге загорелся частный детский сад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Частный детский сад загорелся в Екатеринбурге на площади 150 квадратных метров, сотрудники и воспитанники эвакуированы из учреждения, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Викулова в уральской столице поступило в 09.34 (07.34 мск).

"Пожарные ликвидируют пожар в двухэтажном здании, по предварительной информации в котором размещался частный детский сад. Из здания эвакуированы 25 человек, из них 18 детей. Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров", – говорится в сообщении.