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РИА Новости

В Екатеринбурге загорелся частный детский сад

08:17
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Частный детский сад загорелся в Екатеринбурге на площади 150 квадратных метров, сотрудники и воспитанники эвакуированы из учреждения, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Викулова в уральской столице поступило в 09.34 (07.34 мск).
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"Пожарные ликвидируют пожар в двухэтажном здании, по предварительной информации в котором размещался частный детский сад. Из здания эвакуированы 25 человек, из них 18 детей. Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы 7 единиц пожарной техники и 24 человека, принимаются все меры к локализации огня, уточнили в МЧС.
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ЕкатеринбургПроисшествия
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