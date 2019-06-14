В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США

Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа у консульства Великобритании в Мельбурне, Австралия. 14 июня 2019

Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа у консульства Великобритании в Мельбурне, Австралия. 14 июня 2019

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. У консульства Великобритании в Мельбурне проходит митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Протесты (под лозунгом. — Прим. ред.) "Свободу Ассанжу" сейчас (проходят. — Прим. ред.) у консульства Великобритании в Мельбурне. Сообщается о двух задержанных протестующих", — говорится в аккаунте WikiLeaks в твиттере

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, о чем сообщил в одном из интервью. Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут в пятницу в Лондоне.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж стал известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.