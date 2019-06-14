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РИА Новости

В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США

08:16
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© Фото : WikiLeaksМитинг в поддержку Джулиана Ассанжа у консульства Великобритании в Мельбурне, Австралия. 14 июня 2019
Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа у консульства Великобритании в Мельбурне, Австралия. 14 июня 2019
© Фото : WikiLeaks
Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа у консульства Великобритании в Мельбурне, Австралия. 14 июня 2019
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. У консульства Великобритании в Мельбурне проходит митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Протесты (под лозунгом. — Прим. ред.) "Свободу Ассанжу" сейчас (проходят. — Прим. ред.) у консульства Великобритании в Мельбурне. Сообщается о двух задержанных протестующих", — говорится в аккаунте WikiLeaks в твиттере.
Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, о чем сообщил в одном из интервью. Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут в пятницу в Лондоне.
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
11 июня, 13:40
"Цель – одна". Политолог о запросе США Британии об экстрадиции АссанжаСША направили в Британию официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. О том, как может развиваться ситуация, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж стал известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Люди стоят с баннерами Освободить Джулиана Ассанжа у Вестминстерского суда в Лондоне, где рассматривается дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
10 июня, 13:19
Выдадут ли Ассанжа Соединенным Штатам? Мнение политологаОснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдадут США, считает экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо. В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев высказал свой взгляд на ситуацию.
Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.
В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Вчера, 14:16
"Ставки повышаются". Какая судьба ждет Джулиана Ассанжа? Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сообщил, что сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Что это означает, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков.
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Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжАвстралияВ мире
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