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РИА Новости

В Госдуме напомнили Киеву об условиях прохода через Керченский пролив

08:09
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украина может осуществить проход своих военных кораблей через Керченский пролив при условии соблюдения международных норм и заблаговременного согласования своих действий с российской стороной, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина на сегодня не планирует новый проход военных кораблей через Керченский пролив, так как в стране "нет столько украинцев", чтобы рисковать их отправкой. При этом, по его словам, Украина не собирается "сдавать позиции в Азовском море". В конце ноября прошлого года российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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"Россия настроена дружелюбно, несмотря на ту провокацию, которая имела место в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Если украинским военным кораблям есть надобность пройти через Керченский пролив, то для этого необходимо всего лишь соблюсти требования международных норм и российского национального законодательства. Никто препятствовать не будет. Надо просто заблаговременно соблюсти меры и действия, необходимые для безопасного прохождения через Керченский пролив, заблаговременно уведомить о своих планах российскую сторону и уважать исключительный суверенитет нашей страны, который распространяется на пролив", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, на сегодня, к сожалению, киевские власти продолжают сознательно спекулировать вопросом прохождения своих кораблей через Керченский пролив, говоря о препятствии со стороны России.
Крымский мост через Керченский пролив
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"У России ‒ хорошие шансы". Осудит ли мир провокацию в Керченском заливе В постоянном представительстве Крыма при президенте РФ заявили, что Москва может инициировать обсуждение в международных инстанциях прошлогодней провокации Киева в Керченском заливе. Эту идею прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Ефремов.
"Мы только настаиваем на недопустимости повторения провокации, когда нарушаются территориальные границы России и подвергается безопасности все судоходство в проливе. Все подобные провокации будут пресекаться самым жестким образом", - подчеркнул Шеремет.
После ноябрьского инцидента 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал случай в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
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Керченский проливМихаил ШереметРоссияУкраинаВ мире
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