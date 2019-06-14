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РИА Новости

В Японии прокомментировали атаки на танкеры в Оманском заливе

07:56
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© REUTERS / Frontline/NTB ScanpixПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / Frontline/NTB Scanpix
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Атаки на два танкера, которые произошли в четверг в Оманском заливе, не повлияют на энергообеспечение Японии, такую мысль высказал в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
"Никаких проблем со стабильным энергообеспечением Японии в связи с этим событием (атаки на танкеры – ред.) нет", - приводит слова министра телекомпания NHK.
Он также заявил, что Япония внимательно следит за тем, каково может быть влияние инцидента с танкерами на экономику и энергетику.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. Моряки с арендованного японской транспортной компанией танкера Kokuka Courageous находятся на борту ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
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Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеЯпонияВ мире
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