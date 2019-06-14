За жизнью московских панд Жуи и Диндин можно будет наблюдать онлайн

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Московский зоопарк с 1 июля запускает видеотрансляцию из вольеров двух больших панд - Жуи и Диндин, которых привезли из Китая, сообщается на официальном Московский зоопарк с 1 июля запускает видеотрансляцию из вольеров двух больших панд - Жуи и Диндин, которых привезли из Китая, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В Московском зоопарке установили восемь видеокамер в вольерах панд. Прямая трансляция из павильона "Фауна Китая", в котором с недавних пор обитают бамбуковые медведи по кличке Жуи и Диндин, начнется 1 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что камеры будут работать круглосуточно. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, онлайн-трансляции помогут лучше узнать бамбуковых медведей.

"Благодаря им каждый сможет наблюдать за пандами в разное время дня. Например, увидеть, как они добывают заранее спрятанные от них лакомства, едят фруктовый лед, играют", - приводятся ее слова на сайте.

Также видеотрансляции позволят наблюдать за жизнью панд тем, кто не может посетить зоопарк лично.

Сейчас в зоопарке тестируют оборудование к началу трансляций, одновременно с ними запустят прямой эфир из вольеров кустарниковых собак и гривистых волков.

Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет. Они уже благополучно обосновались в Московском зоопарке и готовы встретиться с публикой.