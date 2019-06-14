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РИА Новости

МИД Ирана отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе

07:37
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© AP Photo / IRIB News Agency via APПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© AP Photo / IRIB News Agency via AP
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательным обвинения со стороны США в причастности к инциденту с танкерами в Оманском заливе.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает Иран ответственным за атаку на танкеры.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Вчера, 15:59
Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
"По-видимому, для господина Помпео и для других американских чиновников самое простое дело – обвинить Иран в подозрительном инциденте с нефтяными танкерами", - сообщил официальный представитель ведомства Аббас Мусави, назвав сами обвинения безосновательными.
Он отметил, что Иран несет ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива и в кратчайшее время пришел на помощь потерпевшим бедствие морякам, а сам инцидент вызывает тревогу.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Оманский залив
Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеМИД ИранаИранСШАВ мире
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