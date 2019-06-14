В Ростовскую область за паспортами отправилась первая группа жителей ЛНР

Документы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства. Архивное фото

Документы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства. Архивное фото

ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Первая группа жителей самопровозглашенной Луганской народной республики поехала в расположенный близ границы российский Новошахтинск для получения российских паспортов, сообщил журналистам и. о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин.

"Сегодня отправился первый автобус по маршруту Луганск - Новошахтинск. В дальнейшем планируется также к этому маршруту добавить маршрут Луганск - Донецк", - сказал Евдохин.

Он уточнил, что за новыми документами поехали около 30 человек.