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РИА Новости

В Ростовскую область за паспортами отправилась первая группа жителей ЛНР

07:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДокументы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства. Архивное фото
Документы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Документы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Первая группа жителей самопровозглашенной Луганской народной республики поехала в расположенный близ границы российский Новошахтинск для получения российских паспортов, сообщил журналистам и. о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин.
"Сегодня отправился первый автобус по маршруту Луганск - Новошахтинск. В дальнейшем планируется также к этому маршруту добавить маршрут Луганск - Донецк", - сказал Евдохин.
Он уточнил, что за новыми документами поехали около 30 человек.
"Это пока пробный вариант, в дальнейшем, я думаю, количество будет увеличиваться", - сказал собеседник.
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