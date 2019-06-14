Штормы не помешали стройке ж/д части Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Строительство железнодорожной части моста через Керченский пролив идет с небольшим опережением, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму, заявил председатель совета директоров компании - генподрядчика строительства "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.

Ранее сообщалось, что строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части моста, в этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. В ближайшее время будет проведена финальная стыковка звеньев второго пути. Далее проведут обустройство этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения.

"Идем с небольшим заделом, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму", – сказал Ротенберг, слова которого приводит инфоцентр "Крымский мост".

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика, Согласно графику, движение поездов по Крымскому мосту должно быть запущено в декабре 2019 года.