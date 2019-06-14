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РИА Новости

Штормы не помешали стройке ж/д части Крымского моста

07:15
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУкладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста. Архивное фото
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Строительство железнодорожной части моста через Керченский пролив идет с небольшим опережением, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму, заявил председатель совета директоров компании - генподрядчика строительства "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.
Ранее сообщалось, что строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части моста, в этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. В ближайшее время будет проведена финальная стыковка звеньев второго пути. Далее проведут обустройство этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения.
Крымский мост через Керченский пролив
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"Идем с небольшим заделом, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму", – сказал Ротенберг, слова которого приводит инфоцентр "Крымский мост".
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика, Согласно графику, движение поездов по Крымскому мосту должно быть запущено в декабре 2019 года.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
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Крымский мостАркадий РотенбергСтройгазмонтажКрымРоссияОбщество
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