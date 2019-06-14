Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T07:12Z
https://ria.ru/20190614/1555557475.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154957/16/1549571679_0:269:3162:2048_1036x0_80_0_0_5813c7c19f0f3da3ce1166a7941919dd.jpg
РИА Новости

Строители рассказали о темпах создания подходов к ж/д части Крымского моста

07:12
763
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный тоннель на керченском подходе к Крымскому мосту. Архивное фото
Железнодорожный тоннель на керченском подходе к Крымскому мосту. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Железнодорожный тоннель на керченском подходе к Крымскому мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Железнодорожная часть моста через Керченский пролив и подходы к нему строятся синхронно, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Ранее сообщалось, что строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части моста, в этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. В ближайшее время пройдет финальная стыковка второго пути. Далее проведут обустройство этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения.
"Синхронно с мостом строятся подходы. Со стороны Крыма это двухпутная дорога линейной длиной 18 километров (два пути суммарно – 36 километров), которая свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию "Багерово". Работа развернута по всей длине трассы. На готовых участках с защитным слоем из дренирующего грунта формируется верхнее строение пути. Готово 16 из 36 километров рельсового пути главного хода", - говорится в сообщении.
По данным инфоцентра, вместе с трассой возводится новая станция "Керчь-Южная". Она включает вокзал на 200 человек, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления грузовых и пассажирских поездов.
Крымский мост через Керченский пролив
8 июня, 11:47
Делегацию из стран ЕС поразило величие Крымского моста
Кроме того, на другом берегу Керченского пролива, со стороны Тамани, железнодорожники ведут к мосту двухпутный участок пути длиной 40 километров.
"Верхнее строение пути готово в полном объеме. Собраны и уложены 163 стрелочных перевода, установлены свыше 2500 опор и консолей контактной сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы — от 98 до 100%", - сообщили в инфоцентре и добавили, что на подходе также строится станция "Тамань-Пассажирская" с вокзалом вместимостью до 50 человек и двумя парками путей – грузовым и пассажирским.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
2600100
Обсудить 1
Крымский мостКрымРоссияОбщество
Рекомендуем
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста. Архивное фото
Штормы не помешали стройке ж/д части Крымского моста
РИА
Новости
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
Построен первый железнодорожный путь Крымского моста
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
Власти ДНР передали в Россию 7,5 тысяч пакетов документов на гражданство
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
В Госдуме напомнили Киеву об условиях прохода через Керченский пролив
Лента
новостей
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Оператор пострадавшего в Оманском заливе танкера отрицает атаку торпедами
Логотип компании Huawei
В Huawei рассказали о запуске операционной системы Hongmeng
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Японии прокомментировали атаки на танкеры в Оманском заливе
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" о мировом соглашении
Документы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства. Архивное фото
В Ростовскую область за паспортами отправилась первая группа жителей ЛНР
Вид на Алеппо. Архивное фото
В пострадавшем от боев районе Алеппо начали восстанавливать дороги
Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
Бездомный на улице Киева, Украина
В Киеве объяснили причину бедности украинцев
В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
США показали "доказательства" атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
11:55Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"
11:55Путин кратко пообщался с премьером Пакистана на полях саммита ШОС
11:55Путин и Лукашенко пообщались на полях саммита ШОС
11:54В Минфине пока не видели предложений Чубайса о введении нового налога
11:52Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере
11:52Болгарский посол призвал развивать связи с Россией несмотря на санкции
11:50Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
11:29США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре
Лента новостейМолния