Строители рассказали о темпах создания подходов к ж/д части Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Железнодорожная часть моста через Керченский пролив и подходы к нему строятся синхронно, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Ранее сообщалось, что строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части моста, в этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. В ближайшее время пройдет финальная стыковка второго пути. Далее проведут обустройство этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения.

"Синхронно с мостом строятся подходы. Со стороны Крыма это двухпутная дорога линейной длиной 18 километров (два пути суммарно – 36 километров), которая свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию "Багерово". Работа развернута по всей длине трассы. На готовых участках с защитным слоем из дренирующего грунта формируется верхнее строение пути. Готово 16 из 36 километров рельсового пути главного хода", - говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, вместе с трассой возводится новая станция "Керчь-Южная". Она включает вокзал на 200 человек, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления грузовых и пассажирских поездов.

Кроме того, на другом берегу Керченского пролива, со стороны Тамани, железнодорожники ведут к мосту двухпутный участок пути длиной 40 километров.

"Верхнее строение пути готово в полном объеме. Собраны и уложены 163 стрелочных перевода, установлены свыше 2500 опор и консолей контактной сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы — от 98 до 100%", - сообщили в инфоцентре и добавили, что на подходе также строится станция "Тамань-Пассажирская" с вокзалом вместимостью до 50 человек и двумя парками путей – грузовым и пассажирским.