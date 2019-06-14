В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

КЕМЕРОВО, 14 июн – РИА Новости. Руководитель ЗАГС города Таштагола в Кемеровской области обвиняется в превышении должностных полномочий за незаконное заключение брака без согласия жениха, который в тот момент был при смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

По версии следствия, в июле 2017 года женщина выполнила просьбу своей знакомой о помощи и зарегистрировала ее брак с мужчиной без его участия, не получив его волеизъявления.

"Когда должностное лицо приняло решение о заключении брака, мужчина находился в бессознательном состоянии в больнице города Новокузнецка из-за огнестрельного ранения. На следующий день он умер", – говорится в сообщении.

Женщина незаконно получила статус супруги, а также имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Впоследствии молодая супруга при рассмотрении уголовного дела о причинении супругу смерти по неосторожности потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью, и суд взыскал в ее пользу 100 тысяч рублей.