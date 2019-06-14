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РИА Новости

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

07:11
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КЕМЕРОВО, 14 июн – РИА Новости. Руководитель ЗАГС города Таштагола в Кемеровской области обвиняется в превышении должностных полномочий за незаконное заключение брака без согласия жениха, который в тот момент был при смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
По версии следствия, в июле 2017 года женщина выполнила просьбу своей знакомой о помощи и зарегистрировала ее брак с мужчиной без его участия, не получив его волеизъявления.
"Когда должностное лицо приняло решение о заключении брака, мужчина находился в бессознательном состоянии в больнице города Новокузнецка из-за огнестрельного ранения. На следующий день он умер", – говорится в сообщении.
Женщина незаконно получила статус супруги, а также имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Впоследствии молодая супруга при рассмотрении уголовного дела о причинении супругу смерти по неосторожности потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью, и суд взыскал в ее пользу 100 тысяч рублей.
"Руководителю ЗАГСа предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). После утверждения обвинительного заключения прокурор направил уголовное дело в Таштагольский городской суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова
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