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РИА Новости

Президент Туркмении поразил мишени из пистолета, проезжая на велосипеде

06:49
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
АШХАБАД, 14 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на военных учениях продемонстрировал навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Эти навыки туркменский лидер показал на военных учениях в учебно-тренировочном центре. Издание отмечает, что глава государства в целях внезапной проверки войск национальной армии отдал после полуночи приказ об оперативном приведении соответствующих подразделений в состояние боеготовности. По тревоге был поднят личный состав воинских частей, боевые самолеты и вертолеты направились в учебно-тренировочный центр.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Сочи. 15 августа 2018
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Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Здесь глава государства, посмотрев военные учения, сел на велосипед, и совершая развороты перед установленными у дороги тремя мишенями, произвел из пистолета по три выстрела в каждую из них.
Газета подчеркивает, что четко поразив все мишени, туркменский лидер ещё раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, а также вновь подал для военнослужащих, в особенности, молодёжи, образцовый пример.
"Солдаты, участвовавшие в проведённых здесь военных учениях, рассматривали чётко отстреленные главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым мишени. … Подчеркнув мастерство лидера нации, солдаты отметили, что это – большая гордость для туркменской молодёжи", - пишет "Нейтральный Туркменистан".
Президент Туркменистана регулярно демонстрирует подчиненным навыки стрельбы из различных видов оружия. Меткая стрельба проездом на велосипеде, была показана туркменским президентом впервые.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на велосипеде
1 декабря 2018, 11:36
Президент Туркмении приехал на заседание правительства на велосипеде
216150114
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Гурбангулы БердымухамедовТуркменияВ мире
Популярные комментарии
Вы думаете мы далеко ушли от Туркмении? А вот и нет! Путин-то, например, забил 8 шайб в последнем хоккейном матче.
14 июня, 07:01
Європейський експерт
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