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РИА Новости

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 километров в час

06:34
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУчасток трассы М-4 "Дон"
Участок трассы М-4 Дон
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки трасс с повышенным скоростным лимитом, пишет "Коммерсант".
По информации издания, максимальную разрешенную скорость могут увеличить со 110 до 130 километров в час, если так решит собственник дороги. Такие участки пока есть лишь у "Автодора".
Кроме того, Росавтодор рассматривает возможность повышения лимита до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных трасс.

"Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ним относятся 12 процентов федеральных дорог", — указывается в статье.

Издание приводит и критерии для увеличение лимита:
отсутствие за год очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке),
колейность глубиной не более 15 миллиметров,
использование знаков переменной информации для снижения скоростного режима при плохой погоде.
"Автодор" уже применяет это правило на некоторых участках: режим 130 километров в час могут вводить по всей дороге или в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели и месяца.
Новый стандарт могут утвердить уже в августе.
Сотрудник ДПС
10 апреля, 20:01
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Кроме того, ГОСТ вводит требования к зонам для остановки, пишет "Коммерсант".
Так, если ширина обочины менее полутора метров, то каждые три-пять километров на дороге должны быть площадки, которые отделены широкой разделительной полосой от проезжей части.
Кроме того, стандарт рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с нынешних 3,75 метра до 3,5 метра для "выравнивания" скоростей движения.
Также, по информации газеты, разработка стандарта ведется на фоне дискуссии между правительством, ГИБДД, Минтрансом и экспертами по вопросу об ограничениях скорости.
Московские власти настаивают на отмене "нештрафуемого" порога в 20 километров в час. Однако Госдума и правительство говорят, что нужна ревизия существующих режимов скорости, чтобы впоследствии можно было вводить ограничения.
Сотрудник ДПС
10 декабря 2018, 08:58
В МВД назвали самые распространенные нарушения ПДД
267151521563
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АвтоРоссияОбщество
Популярные комментарии
На дорогах вне населённых пунктов нужно вообще убрать ограничение скорости. Тот, кто говорит о необходимости ограничений в любом размере, тот диванный водитель. Каждый водитель знает, с какой скоростью он может безопасно ехать. На дорогах бились и будут биться, только это зависит не от скорости, а от внимания и опытности водителей. А порог ненаказуемости в 20 км/ч это вообще нонсенс. Нужно поднять существующие ограничения в населенных пунктах на эту величину и порог убрать.
14 июня, 07:18
sstveselovskij
32000460
Какой же русский не любит быстрой езды? Вот и бьется народ, смертность на дорогах, похоже, никого не беспокоит...
14 июня, 06:58
Владимир Ф. Быченков
28109043
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