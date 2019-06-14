Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 километров в час

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки трасс с повышенным скоростным лимитом, пишет Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки трасс с повышенным скоростным лимитом, пишет "Коммерсант"

По информации издания, максимальную разрешенную скорость могут увеличить со 110 до 130 километров в час, если так решит собственник дороги. Такие участки пока есть лишь у "Автодора".

Кроме того, Росавтодор рассматривает возможность повышения лимита до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных трасс.

"Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ним относятся 12 процентов федеральных дорог", — указывается в статье.

Издание приводит и критерии для увеличение лимита:

— отсутствие за год очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке), отсутствие за год очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке), — колейность глубиной не более 15 миллиметров, колейность глубиной не более 15 миллиметров, — использование знаков переменной информации для снижения скоростного режима при плохой погоде. использование знаков переменной информации для снижения скоростного режима при плохой погоде.

"Автодор" уже применяет это правило на некоторых участках: режим 130 километров в час могут вводить по всей дороге или в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели и месяца.

Новый стандарт могут утвердить уже в августе.

Кроме того, ГОСТ вводит требования к зонам для остановки, пишет "Коммерсант".

Так, если ширина обочины менее полутора метров, то каждые три-пять километров на дороге должны быть площадки, которые отделены широкой разделительной полосой от проезжей части.

Кроме того, стандарт рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с нынешних 3,75 метра до 3,5 метра для "выравнивания" скоростей движения.

Также, по информации газеты, разработка стандарта ведется на фоне дискуссии между правительством, ГИБДД, Минтрансом и экспертами по вопросу об ограничениях скорости.